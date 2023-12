Corini: “Visto l’atteggiamento che volevo. C’è grande delusione, volontà non basta”

"Il risultato non è quello che volevamo, con le risorse oggi che abbiamo a disposizione la squadra può esprimere questo e non basta per fare risultato. Ho visto voglia di reagire in un momento di difficoltà, perché siamo in difficoltà. Abbiamo pagato una disattenzione. Abbiamo trovato il gol e abbiamo avuto l’occasione del pari. A livello di atteggiamento ho visto quello che volevo. Modulo? Valutazione ampia, volevo pressare molto alto il Catanzaro. Avevamo l’ampiezza per essere aggressivi. Questo tipo di partita la squadra l’ha fatta bene. Immaginare l’aria che si respira, c’è grande delusione. C’era la volontà di fare partita di un certo tipo. In questo momento la prova volenterosa non basta. Questo campionato è lungo e ti permette di rientrare nel posto in classifica che vogliamo. Ho scelto i due mediali centrali che dessero aggressività, sulla scelta in attacco è mancata qualcosa. Di Francesco aveva un taglio di partita, la scelta di Di Mariano è stata tattica."