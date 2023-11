Corini: “Un punto in 3 partite? Dato oggettivo. Prestazione fatta per come si doveva”

"Perché non siamo scesi in campo con la testa giusta? Sapevamo di affrontare una squadra di valore che ha approcciato con veemenza. Abbiamo portato dietro qualche scoria del ko col Lecco. Sembrava che la partita si fosse riequilibrata prima del calcio di rigore. Nel secondo tempo abbiamo avuto diverse occasioni per portare a casa un punto prezioso. Un punto nelle ultime tre partite? Dato oggettivo e non si scappa. Bisogna leggere le prestazioni. Questo campionato vive di flussi positivi e negativi. Ora c'è il recupero col Brescia di mercoledì e poi altra partita in casa col Cittadella. Possiamo ancora essere quelli delle prime dieci gare. Palla gol Mancuso? Ci abbiamo provato anche dopo con Soleri. Grandi risposte di Stankovic ma le situazioni le abbiamo create. Al momento le nostre prestazioni non sono come quelle delle prime partite. Abbiamo la possibilità di riscattarci già da mercoledì. Cosa manca rispetto alle prime gare? Anche la prestazione con lo Spezia è stata importante e non meritavamo di andare sotto. Col Lecco è stata una partita che una volta solo su dieci perdi. Al netto di qualche errore che abbiamo fatto, questo risultato ci ha tolto qualche certezza. La squadra ha fatto la prestazione che doveva fare ma i risultati non sono dalla nostra parte. Questione di episodi, stavolta non sono girati a nostro favore. Vogliamo rifarci già da mercoledì"