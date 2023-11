Sampdoria-Palermo 1-0: luci spente a Marassi, Borini gol. Rosa timorosi e sterili

PRIMO TEMPO - Operazione riscatto dopo i rispettivi ko contro Sudtirol e Lecco. Sampdoria e Palermo si sfidano a Marassi in un match che assurge per entrambe a crocevia fondamentale della stagione. Blucerchiati in cerca di autostima e di una vittoria salvifica per il tecnico Pirlo, un risultato di prestigio che possa tirarli fuori dai bassifondi della graduatoria del torneo cadetto. Rosanero che vogliono riprendere a marciare spediti, dopo la brusca frenata post sosta ccoincisa con un solo punto conquistato in due gare casalinghe consecutive contro Spezia e Lecco. Corini conferma il 4-3-3 e fa di necessità virtù in mediana, dove deve fare i conti con le assenze forzate di Vasic e Coulibaly. Pugliacelli tra i pali, Mateju e Lund esterni bassi, Lucioni e Ceccaroni coppia di centrali difensivi. Segre-Gomes.Henderson cerniera in zona nevralgica, Insigne DI Francesco estremi del tridente offensivo che in Brunori il suo terminale di riferimento. Tra gli ex di turno, subito in campo Verre e Kasami tra i padroni di casa, panchin aper La Gumina. Subito un brivido al terzo minuto, Palermo che perde una brutta palla sulla propria trequarti, Kasami scaglia un sinistro potente e preciso dalla media distanza xhe timbra il palo a Pigliacelli battuto. Pressing alto e altissima intensità per la squadra di Pirlo: Esposito pesca De Paoli che cambia fronte per l'attacco al secondo palo di Vieira, gran destro e risposta pronta di Pigliacelli in tuffo. Avvio di marca doriana e Palermo contratto. Verre falcia Segre e rimedia subito un cartellino giallo che gli costerà la squalifica nel prossimo turno contro il Modena. Altra chance per i padroni di casa: Kasami non arriva per un'inezia a correggere di testa in rete un ottimo cross di esterno di Esposito. Pigliacelli ancora protagonista poco dopo: parata in tuffo su destro di Esposito e prodezza d'istinto sulla successiva conclusione di Verre. Palermo che prova a scuotersi: combinazione Di Francesco-Brunori-Lund, scarico ancora per il capitano rosa e tirocross teso in mezzo che non trova la deviazione di un compagno. Vieira prova la botta con il destro e la sfera lambisce il palo con Pigliacelli comunque vigile. Cresce il Palermo: De Paoli salva sulla linea su incornata si Ceccaroni, lesto a spizzare sul primo palo un corner calciato da Henderson. Poi lo scozzese pesca Insigne a rimorchio, sinistro murato da De Paoli che sfiora anche con il braccio, Doveri lascia proseguire. Episodio spartiacque al minuto quarantaquattro: Lucioni prende in pieno Esposito in piena area di rigore e Doveri decreta il penalty. Pigliacelli si oppone al destro di Borini ma nulla può sulla ribattuta dell'ex Liverpool, con la difesa rosa a dir poco statica sulla palla vagante. Sampdoria meritatamente in vantaggio. étim afrazione che si chiude dopo tre minuti di recupero.