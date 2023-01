Corini: “Spiace per Bettella. Recuperato Buttaro, ci serve un’alternativa a sinistra”

Nel pieno del calciomercato invernale che ha riportato Valerio Verre in rosanero, il Palermo riprende il proprio cammino in Serie B, reduce da una vittoria casalinga contro il Bari . Il prossimo avversario dei siciliani è l' Ascoli che al "Del Duca" ospiterà la formazione di Eugenio Corini per il match valido per la ventiduesima giornata di Serie B . Queste le dichiarazioni del tecnico di Bagnolo Mella alla vigilia dell'incontro:

"Bari è una parte di una costruzione di un'idea. Fa parte di un percorso, spero che in queste diciassette partite ci portiamo come bagaglio quanto fatto fin qui. La grande capacità in un campionato così equilibrato è di rimanere dentro la partita costantemente. Anche dal punto di vista della costruzione della squadra, ci saranno altri innesti. Vogliamo fare grandi partite pensandole una alla volta, step by step. Bettella out? Mi spiace di Davide, è da apprezzare li sforzo dell'ultimo mese, nelle due partite vinte è subentrato stando male. Eravamo preoccupati per il suo infortunio ma si tratta di una distrazione muscolare. Orihuela è in crescita e finalmente Buttaro è pienamente recuperato, c'è anche Lancini. Mercato? Un'alternativa a sinistra che sappia fare quel ruolo, l'idea poi di fare un difensore e l'ufficialità di Verre".