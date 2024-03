Corini: “Ranocchia in panchina? Vi spiego la scelta. Brescia speciale per me”

"Brescia è un posto speciale per me". Così Eugenio Corini, intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima del fischio d'inizio della sfida tra Brescia e Palermo, in programma alle ore 14:00 allo Stadio "Mario Rigamonti". "Ranocchia in panchina? Ho fatto una valutazione complessiva relativa a tutta la rosa, tre partite in una settimana invasive sul piano atletico e mentale. Avevo bisogno di energie fresche, la partita è lunga e possono essere importanti i cambi. Valutazione globale rispetto alle tre partite giocate in una settimana", ha concluso il tecnico del Palermo.