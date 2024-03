Corini: “Problema atletico? Con la Ternana perse distanze e lucidità. Henderson…”

"A Cremona non c'è stato un calo secondo me. Nel secondo tempo loro hanno fatto due gol in un minuto. La squadra da un punto di vista atletico non ha avuto problemi, con la Ternana è stato più un problema di distanze. Qualche giocatore può essere più affaticato ma non c'è un problema atletico. Abbiamo fatto degli errori che hanno fatto rientrare in partita la Cremonese e altri che hanno compromesso il match con la Ternana. Queste squadre con una palla lunga possono trovare il gol, è successo e in quel momento non abbiamo fatto bene. Viene fuori che la squadra era in fatica fisica ma non è così. Abbiamo perso le distanze e la lucidità, ovvero il controllo della partita. Henderson? Liam sta bene, si allena con grande impegno. Ho scelto Ranocchia dal 1' e a volte ho preferito Coulibaly a gara in corso per consolidare il centrocampo. Sono state scelte tattiche in funzione di un giocatore come Ranocchia che ha impattato molto bene con questa realtà"