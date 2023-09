Corini: “Prestazione importante, portiamola anche a Venezia. Esultanza Cosenza…”

"Fa male, si era creato un incredibile entusiasmo. Volevamo fosse una serata speciale. Dobbiamo ripartire dalla prestazione importante che abbiamo fatto, migliorando in alcune cose. Questo vogliamo portare in campo a Venezia, un avversario importante, vogliamo fare una prestazione importante e vogliamo un risultato diverso rispetto a stasera. Siamo andati dentro tanto, sono stati bravi i difensori. Più creiamo, più i gol si faranno. Dobbiamo crederci. L’idea era lasciare in campo Henderson ma ha avuto un problema ai flessori, era un po’ stanco. Deve adattarsi al nostro lavoro. Quindi ho scelto Claudio per avere più equilibrio, per dare freschezza e forzare con gli attaccanti poco dopo. Aurelio è partito col freno a mano, poi ha fatto bene. Volevo spinta e spesso forzo il cambio. Lui e Lund sono due giocatori di livello e so che posso permettermi quel cambio. Pigliacelli? Ha preso una botta, ma lo staff medico mi ha rassicurato, vedremo domani come starà il ragazzo e se sarà disponibile per Venezia. Quando una squadra vuole vincere qualche rischio se lo prende ma eravamo ben posizione. Giocata straordinaria di Canotto. La scelta la rifarei nuovamente, ha portato i tre punti a Ascoli. L’esultanza del Cosenza? A volte i giocatori non pensano a dove si trovano, andare a esultare sotto la curva… Voglio pensare che sia così. Il fastidio dei tifosi è normale".