Corini: “Lucioni recuperato. Gare dopo la Cremonese hanno cambiato aspetto mentale”

Le dichiarazioni in sala stampa di mister Eugenio Corini in vista di Pisa-Palermo, in programma lunedì 1 aprile alle 15:00.

Dopo una lunga sosta dettata dagli impegni delle Nazionali, intervallata da un'amichevole contro i cugini del Lommel SK, riprende il cammino del Palermo nel campionato di Serie B. Rosanero chiamati a risalire la china dopo un periodo deludente a livello di risultati e di prestazioni offerte, con l'impegno contro il Pisa in programma il prossimo lunedì alle ore 15:00. Questo il pensiero di mister Eugenio Corini in vista del match del "Romeo Anconetani":

“Lucioni? Importante averlo recuperato, è un giocatore centrale nel progetto che avevamo in mente ad inizio anno. Dopo tre mesi è un recupero importante, ha fatto la prima settimana vera di lavoro con la squadra. È un giocatore che non si tira indietro e valuterò domani se sarà pronto a partire dall’inizio. Abbiamo lavorato su qualche situazione tattica che ci può dare più solidità. Questo prescinde dal recupero di Lucioni. Fabio ha detto tante cose in settimana. La settimana difficile è stata quella dal pareggio di Cremona alle due partite successive. Sono state partite che hanno cambiato il nostro aspetto mentale rispetto al campionato. Dentro le partite abbiamo fatto errori che ci hanno penalizzati. Questa sosta è stata utile per recuperare alcuni giocatori, a parte Ranocchia sono tutti disponibili. È un campionato complicato, a volte si hanno degli scompensi e purtroppo è successo a noi nelle ultime cinque partite”.