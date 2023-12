Corini: “Lucioni? Lo valutiamo per la Cremonese. Nedelcearu possibile dall’inizio…”

Il Palermo si è rialzato contro il Pisa, seppur con qualche difficoltà palesatasi in alcuni tratti della partita. La formazione rosanero cerca continuità nella complicata trasferta di Como di Cesc Fabregas, attualmente terzo in classifica. Con i tre punti potenziali del "Sinigaglia", i siciliani potrebbero agganciare il terzo posto. Queste le dichiarazioni in sala stampa alla vigilia della diciottesima giornata di Serie B del tecnico Eugenio Corini :

"Out Lucioni? Ha avuto questo fastidio. Verrà valutato nei prossimi giorni per capire se potrà rientrare con la Cremonese o dopo la sosta. Dispiaciuti per questa defezione che si unisce a quella di Coulibaly. Mancanze di rilievo, la capacità sarà quella di reagire positivamente. Nedelcearu ha grandi possibilità di partire dall'inizio, si è sempre allenato molto bene. Il ragazzo è pronto mentalmente. E' normale un pò di frustrazione per un giocatore che ha avuto poco spazio. Mentalmente lo vedo sempre pronto, mi ha sempre messo in condizione di pensare che se ne avessi avuto bisogno lui ci sarebbe stato. Approfondiremo le valutazioni sul mercato dopo questo mini ciclo di partite".