Corini: “In Serie B insidie in ogni partita. Incrocio tra Brunori e Toni…”

"La Serie B le insidie le riserva in ogni partita. Il Modena ha perso contro un avversario molto forte come il Venezia quindi troviamo una squadra di valore. Hanno cambiato qualcosa rispetto all'anno scorso oltre l'allenatore ma sono una squadra di livello per la categoria. Brunori? Deve pensare a far bene qui, è in una grande squadra con ambizioni importanti. Sta crescendo, è un gran finalizzatore ed ha ancora grandi anni davanti. Toni? Non so se ha incrociato Brunori, se sì gli avrà dato consigli da grande attaccante quale è stato. Bianco che vuole riscattarsi con noi? Hanno incontrato una squadra ambiziosa come il Venezia così come lo siamo noi. La partita gli è sfuggita via e vogliono riprendersi con le qualità che hanno dimostrato in questo campionato. Siamo diversi nella struttura iniziale, sono bravi a creare spazi e sfruttare le qualità di Tremolada e Manconi. Siamo pronti per una prestazione importante e cercare di vincerla".