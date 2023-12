Corini: “Gol annullato ha scosso la squadra, importante vincere. Parma un cazzotto”

Parola ad Eugenio Corini . L'allenatore del Palermo - in sede di conferenza stampa - ha commentato la prestazione della sua squadra, ritornata alla vittoria contro il Pisa per 3-2. Di seguito le parole del tecnico di Bagnolo Mella:

“Dovevamo superare questo momento di difficoltà, all’inizio c’era preoccupazione, non c’era fluidità. Abbiamo chiuso il primo tempo in crescendo, trovando il gol con Brunori. Quello che ci siamo detti nello spogliatoio mi ha ricordato la partita col Brescia della scorsa stagione, siamo entrati nel secondo tempo con grande convinzione per quello che ci eravamo trasmessi, il gol del 2-1 ha fatto rivivere certi fantasmi. Il Pisa ha preso coraggio ma la squadra mi è piaciuta dopo il gol del 2-2. Il gol annullato ha scosso la squadra. Era molto importante vincere, sono stati bravi Insigne e Segre. A Parma era arrivato in cazzotto in faccia, oggi non è successo. La classifica e i risultati di oggi certificano quanto questo campionato sia difficile“.