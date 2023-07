Corini: “Gestiamo anche i rientri di Aurelio e Di Mariano. Vis agonistica Legnago…”

"Io penso che la squadra ha lavorato bene, tanta intensità, abbiamo fatto un lavoro importante sul piano atletico, ci sono carichi importanti ma stiamo facendo ottime prestazioni con adattamenti in diversi ruoli. Ho visto in campo principi, abbiamo affrontato una squadra che ci ha condizionato tanto, una squadra fisica, dura, ma abbiamo retto. Oggi complessivamente abbiamo qualche difficoltà in qualche ruolo, bisogna migliorare l'efficacia offensiva, la lucidità arriverà. Vis agonistica? La scelta della partita, la ricerca è stata di stressare la squadra sotto questo punto di vista. A sinistra stiamo adattando Ceccaroni, stiamo gestendo Aurelio. Dobbiamo lavorare per riempire quel ruolo, la società ci sta lavorando. Stiamo gestendo anche il rientro di Di Mariano. La ricerca c'è, abbiamo creato i presupposti, miglioreremo tanto".