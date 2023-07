Palermo-Legnago, Donati: “Palermo squadra importante, la mia sul test e su Vasic”

“Per me l'amichevole non esiste, quando si scende in campo si cerca di vincere e di lottare: voglio questo dalla squadra. Questione di mentalità anche quando hai una squadra migliore di te. C'è stato qualche contrasto più ruvido del previsto, quando giocavo a calcio mi piaceva anche questa cosa qua, è il calcio. E' ovvio che il risultato conta poco, sono squadre che hanno iniziato ad allenarsi da poco, quello che conta è prepararsi alla stagione. Prendo tanti aspetti positivi di oggi, ma anche quelli sbagliati, abbiamo tempo per migliorare ma la strada è quella giusta. E' normale che da squadra neopromossa dobbiamo salvarci, stiamo lavorando per questo. Spero di mettere dentro la testa dei miei giocatori che se si corre, se si vuole vincere alla fine si possono fare tante belle cose. Sarà per noi un campionato difficile. Palermo squadra importante, so che hanno lavorato duro, ho parlato con Corini. Ho visto bei sviluppi di gioco, Corini deve essere contento”.