Corini: “Dal 1′ Lund e Traoré? E’ una possibilità. Sui gol presi con la Cremonese…”

Parola ad Eugenio Corini . L'allenatore del Palermo - in sede di conferenza stampa - ha presentato la sfida di domani, tra la compagine rosanero e la Ternana di Roberto Breda , valida per la ventisettesima giornata di Serie B . Di seguito, le sue parole:

"Blackout e gol presi in pochi minuti? E' vero che è successo più di una volta, è un dato oggettivo ma spesso è capitato anche il contrario. Penso che un pezzo debbano metterlo i ragazzi, io faccio riconoscere certe situazioni dove dobbiamo comportarci in maniera diversa. Non dobbiamo mai perdere il coraggio di quello che siamo. Non potete sapere cosa ci diciamo nello spogliatoio a fine primo tempo, ma è folle pensare che abbiamo sottovalutato il secondo tempo. Era tutto molto chiaro, non ho visto da parte della squadra un atteggiamento rinunciatario. C'è stato un errore di partecipazione collettiva nel secondo gol della Cremonese, abbiamo sperato che l'avversario sbagli. Noi dobbiamo fare quello che dobbiamo fare. Rimarrà un'occasione persa, bisogna dare un taglio netto e pensare alla prossima. Ci assumiamo le nostre responsabilità, io in primis. Bisogna andare avanti e valuterò con lo staff medico le condizioni fisiche di chi ha giocato di più e chi ha giocato di meno. Lund dal 1'? E' una possibilità, parlerò con lo staff medico questa sera. Si è riaggregato ieri alla squadra, ha fatto un allenamento intenso. E' un giocatore recuperato, potrebbe anche partire dall'inizio. Traoré dal 1'? E' una possibilità".