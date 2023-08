Corini: “Contento per il ritorno di Di Mariano. Condizioni Soleri? Ha subito un…”

Dopo il pareggio con il Legnago , il Palermo di Eugenio Corini conclude il ritiro con una bella vittoria contro il Trento. Nell'ultimo test amichevole del ritiro in Trentino Alto-Adige, i rosanero calano il tris ai padroni di casa allenati da Bruno Tedino . In rete Brunori, Ceccaroni e Vasic . Palermo proiettato adesso all'esordio in Coppa Italia, il 12 agosto contro il Cagliari . Al termine del match al "Briamasco", il tecnico Corini ha rilasciato alcune dichiarazioni:

"Una partita di qualità contro un avversario che aveva fatto molto bene lo scorso campionato. Abbiamo iniziato soffrendo un po' il caldo, poi abbiamo trovato le distanze sviluppando un ottimo gioco mettendo a segno tre gol. Secondo tempo in controllo e sono contento per chi è subentrato e ha fatto bene. Sono contento per il ritorno in campo di Di Mariano, un giocatore importante per noi. Si è presentato in ritiro e ha superato un problema brillantemente. Le condizioni di Soleri? Ha subìto un trauma distorsivo alla caviglia ed ha provato a rimanere in campo ma provava fastidio. Verrà valutato nelle prossime ore e speriamo di recuperarlo presto".