Corini: “Cittadella? Ecco cosa non è andato. Con la Sampdoria match fatto meno bene”

I rosanero non possono permettersi di sbagliare questa partita contro la penultima in classifica e sono chiamati a portare a casa l'intera posta in palio per non perde ulteriore terreno verso la zona promozione diretta. In conferenza stampa, mister Eugenio Corini ha presentato la sfida tra la Ternana ed il Palermo che andrà in scena al Liberati domenica alle 16.15. Di seguito le dichiarazioni del tecnico dei siciliani soffermandosi in particolare sull'ultimo ko con il Cittadella:

"Dopo la partita con il Cittadella è stata una batosta per tutti. I giocatori hanno chiesto di venire a bere un caffè il giorno dopo a casa mia per parlarne. Unità d'intenti è questa cosa qua. Stare insieme quando ci sono difficoltà è importante. Questo gruppo ha dimostrato la volontà di stare insieme. Quello che è stato detto è stato emozionante e significativo. È carne, sangue e sudore. Gente che oggi mangia merda ma che vuole tirarsi fuori da questa situazione. Ci siamo preparati, risposte al campo. L'allenatore non è mai sereno, oggi mi conquisto domani. La società è attenta, se dà fiducia all'allenatore vuol dire che vedono come sviluppiamo il nostro lavoro in campo e fuori dal campo. Quando non ci sono risultati e arrivano le critiche il supporto te lo dà la società. Il problema contro il Cittadella è stato come siamo andati ad attaccare negli ultimi trenta metri in cui non abbiamo velocizzato la giocata. Abbiamo lavorato per velocizzare questo tipo di situazione. Finché c'è un metro di profondità bisogna allungare il campo. Questo ti permette di trovare i varchi giusti. In quella mezz'ora la squadra ha perso identità e si è allungata. C'è dentro la disattenzione finale, quella palla lì da calcio d'angolo potevamo gestirla meglio. Si era creata una situazione di stress. Dico sempre ai giocatori che non devono pensare di delegare a un compagno quello che possono fare da sé. Il gol preso alla fine fa parte di una mezz'ora oggettivamente fatta molto male".