Corini: “Ci abbiamo creduto e abbiamo vinto! Sul primo successo in rimonta dico…”

"La mia vittoria più importante? Non è questa ma la prossima. Sentivo l'energia e avevo voglia di condividerla con i tifosi, alzare le braccia e ricevere applausi dalle curve. Gradinate no? Eh, ero stanco! Gomes e Coulibaly? Non possiamo difendere solo con Lucioni e Pigliacelli. Serviva equilibrio in mezzo al campo con i due mediani di raccordo. Grande intensità in mezzo al campo per tenere la squadra corta. Ci abbiamo creduto e abbiamo conquistato la vittoria. Prima vittoria in rimonta da quando sono qui? Diventare una squadra vincente vuol dire saper vincere tante tipologie di partite. Avevamo bisogno di incidere sia a livello di risultati che di prestazione. Siamo cresciuti e non ci dimentichiamo che alcuni giocatori sono arrivati nell'ultima settimana di mercato e che non abbiamo tre esterni. Sappiamo reggere l'urto delle difficoltà oltre a tener bene le energie. Segnale ulteriore che tutti si ritaglieranno uno spazio importante. Graves? Si sta preparando al meglio, avrà la sua occasione. Difensori goleador e dieci marcatori diversi? Mi piace che tutti i giocatori siano coinvolti. Lucioni partecipa anche oltre la metà campo. Mi piace che la squadra si sia evoluta e partecipi. Oggi abbiamo lavorato bene e due gol sono arrivati da palla riciclata da calci piazzati. Le palle inattive in queste occasioni diventano fondamentali"