Corini: “Bilancio ritiro positivo, testa al Cagliari. City Group e gli abbonati…”

"Abbiamo incontrato squadre molto aggressive in queste amichevoli. Abbiamo fatto per me buone partite, alcune meno ma con dei giocatori adattati in alcuni ruoli. Lo spirito è sempre stato quello giusto quindi ora lavoriamo per recuperare l'intera rosa e completarla con il calciomercato. Bilancio generale del ritiro? Positivo. Qualche fisiologico problema l'abbiamo avuto ma niente di grave. Stiamo recuperando tutti. La logistica ed i luoghi erano perfetti e quindi siamo contenti. Ora a Veronello ci prepareremo al primo impegno ufficiale col Cagliari in Coppa Italia. I nuovi si sono integrati bene, hanno trovato terreno fertile della vecchia guardia. Questo è lo spirito che vogliamo coltivare perché so bene quanto è importante la forza del gruppo in un campionato come la Serie B. Vicinanza del City Group? Costante. Ci hanno fatto visita Galassi, Marwood e tutta la direzione tecnica. Sappiamo bene quanto tengono al Palermo. Vogliamo affrontare insieme positivamente questa stagione. A Veronello da lunedì affronteremo una settimana tipo, saremo già in clima campionato. Lavoreremo con grande intensità ed affronteremo una squadra che ha conquistato la promozione tramite i playoff. Sappiamo quanto è importante l'appoggio del pubblico ed i diecimila abbonati fino a questo momento fa capire l'affetto nei confronti della squadra. Lavoriamo per regalare loro tante soddisfazioni".