Como-Ternana, Longo: “Vittoria importante. Contenti di Odenthal, Verdi e Ioannou…”

Vittoria importante quella conquistata in rimonta dal Como contro la Ternana nel segno di Odenthal. Vantaggio degli ospiti che recriminano per un gol annullato precedentemente per un tocco di mano. Negli ultimi minuti di gara ci pensa il difensore olandese a ribaltare la situazione e regalare la vittoria ai suoi. Lariani momentaneamente all'ottavo posto a quota sette punti dopo quattro giornate in attesa di recuperare quella contro il Lecco. Al termine della sfida è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei lombardi, Moreno Longo. Di seguito le sue parole riportate da "pianetaserieb.it":