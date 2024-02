Ceccaroni: “Al Barbera atmosfera magica, dobbiamo continuare così. Feralpisalò…”

Le dichiarazioni rilasciate da Pietro Ceccaroni, difensore del Palermo, in vista del prossimo delicato appuntamento contro la FeralpiSalò.

"Contro il Bari abbiamo dato una dimostrazione di quello che stiamo diventando, ora dobbiamo continuare a lavorare in questa maniera", così Pietro Ceccaroni che ha rilasciato un'intervista tramite i canali ufficiali del club rosanero. Tra le tematiche affrontate il prossimo appuntamento contro la FeralpiSalò e l'importanza di far parte di una galassia come quella del City Group. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

BARI- "Abbiamo fatto una delle nostre miglior partite, abbiamo anche trascinato il nostro pubblico che ci ha dato una grande mano. Siamo partiti forti e abbiamo continuato così per tutta la partita. . Abbiamo lavorato da squadra, siamo contenti di non aver subito gol che era un nostro obiettivo dopo tante partite. Siamo contenti di aver ottenuto un clean sheet. Sono molto felice di aver aiutato la squadra con il gol, spero di riuscire ad arrivare al mio record che è di tre gol a Venezia. I nostri tifosi venerdì ci hanno aiutati, dopo il gol del due a zero c'era un'atmosfera magica allo stadio. Questo ci fa piacere e speriamo di continuare a dargli soddisfazioni".

FERALPISALÒ- "Sabato a Piacenza troveremo una squadra molto diversa da quella che è venuta a giocarsi il match d'andata qui a Palermo. E' una squadra in grande forma che sta giocando bene e che ha messo in difficoltà tutte le prime del campionato. Dovremo essere concentrati dall'inizio alla fine".

CLASSIFICA- "È sempre molto corta come ogni anno, tutte le squadre sono molto competitive. Si può perdere e vincere contro chiunque, sappiamo quello che dobbiamo fare in settimana. Mercato di gennaio? Sicuramente è stato molto importante, la società ha rinforzato la squadra con tre giocatori che si sono inseriti molto bene nel gruppo. Traoré ci darà una grande mano, è un ragazzo giovane e di talento. Siamo contenti di averli accolti nel miglior modo".

CENTRO SPORTIVO- "A Torretta adesso che i lavori stanno finendo la società ci sta mettendo a disposizione un centro sportivo di alto livello. Siamo contenti di poter lavorare con tutti i comfort possibili. Il City Group è con noi, ci dà una mano e ci mostra vicinanza non sono con le strutture ma anche nelle parole di tutti i dirigenti. In questi primi sei mesi qui a Palermo mi sto trovando molto bene sia come città che con la gente. Tutti mi hanno aperto le loro porte e tutti mi aiutano per qualsiasi problema che posso avere. La città è molto bella, mi sto trovando davvero bene".

