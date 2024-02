Catania in finale della Coppa Italia Serie C, Pelligra: “Vittoria entusiasmante”

Il Catania batte il Rimini e approda in finale della Coppa Italia di Serie C. Ecco le dichiarazioni del presidente Pelligra

Ross Pelligra si gode la prima finale del suo Catania. La squadra rossazzurra, vincente per 2-0 contro il Rimini, si giocherà il tutto per tutto contro il Padova, in una sfida di Coppa Italia Serie C che, visto il peso in ottica playoff e la classifica dei siciliani, vale un'intera stagione. “Una vittoria entusiasmante, che spinta da parte della città”, il breve commento a La Gazzetta dello Sport del presidente etneo portato in trionfo dalla squadra al fischio finale.