Avellino, possibile un rientro importante: si prepara al ritorno Dall’Oglio

L'Avellino si prepara ad un possibile ritorno in vista della prossima sfida. Si tratta di Dall'Oglio ex centrocampista del Palermo

L'Avellino prepara la prossima sfida di campionato, la squadra di Michele Pazienza nel pomeriggio comincierà a porte chiuse la preparazione per la sfida contro il Cerignola dell'ex Ivan Tisci. Come riferito da tuttoavellino, in gruppo potrebbe rientrare l'assente delle ultime settimane ovvero il centrocampista Jacopo Dall'Oglio.