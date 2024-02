Catania, Chiricò: “Mai pensato di lasciare il club. Sono venuto per lasciare segno”

"Personalmente non ho mai pensato di lasciare il club, però quando c’è mercato tutto inizia e tutto finisce. Non ho vissuto bene l’apertura del mercato invernale perché sono stato l’acquisto di punta del Catania, quindi a livello personale non volevo andare via così. Io sono venuto qua per lasciare il segno. Spero che se un giorno andrò via lo farò sapendo di avere realizzato qualcosa di grande. Sono ancora in tempo. Non ero sereno perché quando girano voci di mercato non è piacevole”.