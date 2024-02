Sudtirol-Bari, Iachini: “Conta l’atteggiamento. Possiamo migliorare ancora molto”

Giuseppe Iachini, tecnico del Bari, ha rilasciato dichiarazioni in vista della sfida contro il Sudtirol di Valente

⚽️ 22 febbraio 2024 (modifica il 22 febbraio 2024 | 17:42)

MODULO - "Abbiamo preparato qualche alternativa, i moduli sono tutti giusti e tutti possono essere sbagliato. Conta l'atteggiamento e la personalità che la squadra porta in campo, in questo voglio vedere crescita. Due partite di fila? Sono abituato a pensare una gara per volta".

SQUADRA - "Siamo ancora in fase di studio e di apprendimento, sono convinto che possiamo migliorare molto. Stiamo lavorano in maniera costante, dobbiamo continuare a battere perché l'unica strada che conosco è quella del lavoro, della ripetizione dei concetti e delle situazioni. Oggi abbiamo bisogno di un attimo in più per capire dove sono i compagni, gli automatismi. Questo conta, non è un caso che i primi quattro allenatori della B siano quelli che lavorano da più di un anno".

CARATTERISTICHE SUE SQUADRE - "Io ho fatto per una vita il mediano, in me vedono la caratteristica dell'allenatore grintoso, che trasmette determinazione ai suoi. Questo è vero, ma penso che il lavoro che stiamo facendo sia anche molto tattico, dell'organizzazione difensiva, della linea dei centrocampisti, dell'organizzazione e del gioco di squadra, sulla quale stiamo lavorando dall'inizio. Se non hai la mentalità giusta diventi sparagnino, e invece di vincere pareggi. Ho costruito le vittorie non solo sulla determinazione, ma anche con l'organizzazione, ciascuno deve scendere in campo sapendo cosa fare".

CARATTERISTICHE MENTALI - "Se non dai atteggiamento e mentalità alla squadra, questa non la prende da sola. Ma al tempo stesso serve compattezza per non prestare il fianco all'avversario, per questo ho chiesto ai ragazzi apprendimento perché serve diventare il miglior attacco e la miglior difesa, aggiungendo personalità, senza subire fattore ambientale o pressioni. Sono arrivato a Bari con grande entusiasmo, perché fa parte del mio lavoro".

