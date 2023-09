Calciomercato Salernitana, Valencia ex obiettivo del Palermo va in Arabia: i dettagli

Il calciomercato è chiuso in Italia ma non nel resto del mondo. Secondo Tuttomercatoweb, infatti è di ora la notizia della cessione di Diego Valencia, centravanti della Salernitana, ormai fuori dal progetto di Paulo Sousa, all’Al-Tai. La punta cilena dovrebbe trasferirsi in prestito con diritto di riscatto, presto le visite mediche. Valencia, la scorsa stagione ha totalizzato 12 presenze e zero gol in campionato (oltre ad una in Coppa Italia) ed è pronto a volare in Arabia Saudita. La Salernitana l'ha prelevato appena un anno fa, direttamente dal Cile, dall'Universidad Catolica. Il calciatore era ad un passo da diventare del Palermo, aveva anche lasciato il ritiro campano, salvo poi non apporre la firma sul contratto con i siciliani per dei problemi fisici riscontrati nelle consuete visite mediche. Il bomber sudamericano ha fatto così rientro a Salerno con l'indignazione del Ds Morgan De Sanctis. Il jolly offensivo successivamente, era vicino a diventare un calciatore dell'Eibar, club spagnolo della Segunda Division, ma la fine del calciomercato non ha consentito la conclusione dell'operazione in tempo. Il giocatore non era stato inserito nella lista per la Serie A da parte del club del patron Iervolino e adesso per lui la possibilità di giocare con più frequenza nel campionato arabo.