Calciomercato Palermo, Mamadou Coulibaly della Salernitana ad un passo dai rosanero. I dettagli

In queste ore c'è stata una importante accelerata per il trasferimento di Mamadou Coulibaly al Palermo dalla Salernitana

Il countdown del calciomercato coinvolge anche il Palermo targato City Football Group, chiamato a completare, rifinire e potenziare la rosa per legittimare le sue dichiarate ambizioni di vertice nel campionato di Serie B . Almeno un altro tassello da incastonare nel mosaico di Corini, un paio di cessioni da ultimare per sfoltire la lista over da giocatori fuori dal nuovo progetto tecnico, alcuni equivoci tattici da risolvere con elementi ad oggi in bilico ed il cui futuro resta incerto. Risolto il capitolo del laterale basso di sinistra, con l'arrivo del 2002 Kristoffer Lund dall'Hacken e quelli inerenti ai nomi di Henderson (presentato oggi) e Federico Di Francesco (che a breve sarà ufficializzato), adesso l'attenzione si sposta ancora una volta sul reparto nevralgico.

Secondo quanto riportato da “TuttoSalernitana” la società rosanero sta lavorando costantemente con la Salernitana per chiudere per il trasferimento di Mamadou Coulibaly, centrocampista attualmente a disposizione di Paulo Sousa in Serie A e prossimo dallo sposare la causa palermitana che vede Eugenio Corini capo della guida tecnica. In questi minuti le parti sono costantemente in contatto e si ragiona sulla formula: potrebbe essere prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.