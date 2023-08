Palermo, garanzia Henderson. Scuola Celtic, poi Empoli: Corini lo ritrova dopo Lecce

Formatosi con il Celtic, club che rappresenta l’élite del calcio scozzese insieme ai Glasgow Rangers, Henderson è rimasto a giocare nella propria terra natìa, con in mezzo una breve parentesi in Norvegia, fino all’inizio nel 2018. È nel gennaio del 2018 che Henderson tocca per la prima volta il suolo italico, con il Bari che ne aveva captato le qualità dalle sue gare in Gran Bretagna. Una seconda metà di stagione disputata, con diciotto presenze raccolte condite da due reti, che si è potuta considerare individualmente positiva ma poco duratura, dal momento che il fallimento del club biancorosso ha sancito la separazione tra le due parti.

Ad accogliere Henderson per questa seconda personale avventura italiana ci ha pensato l’Hellas Verona, in quel momento retrocesso dalla Serie A ma pronto per una risalita passando per la cadetteria. Con gli scaligeri, il classe 1996 è riuscito a ritagliarsi una buona fetta di minutaggio, raccogliendo un totale di ventotto presenze e mettendo a segno tre reti, contribuendo alla promozione tramite playoff che ha riportato i gialloblù nuovamente in massima serie, proprio nell’annata che sancì l’esclusione dal mini-torneo il Palermo targato Arkus Network. La Serie A con il Verona riduce drasticamente il minutaggio dello scozzese che, tra scelte tecniche ed indisponibilità, è riuscito ad ottenere solamente quattro gettoni di presenza.

Il club veneto, percependo ancora ampi margini di miglioramento, decise di fortificare la maturazione calcistica di Henderson girandolo in prestito all’Empoli nel gennaio del 2020, nuovo ritorno in cadetteria per il classe 1996. Un'esperienza formativa con sedici presenze condite da una rete che ha gettato con ogni probabilità le basi di quella che sarà poi la consacrazione in Toscana del centrocampista scozzese.

Prima del ritorno ad Empoli, particolarmente rilevante è la sua stagione disputata con il Lecce nella Serie B 2020-2021. Con i salentini, il talento dello scozzese sboccia ulteriormente, Henderson si gode sua prima stagione da assoluto protagonista e titolare inamovibile. Annata conclusasi con una quarta posizione e la semifinale playoff della squadra capitanata da Fabio Lucioni, altro profilo conosciuto e lietamente ritrovato in Sicilia dal jolly di centrocampo scozzese. Nel corso della stagione 2020-2021, Henderson è stato il calciatore più impiegato dal tecnico, ai tempi giallorosso, Eugenio Corini. Un totale di quarantuno presenze lo hanno reso un punto di riferimento per l'allenatore nativo di Bagnolo Mella che, memore del comune trascorso professionale in terra salentina, lo ha fortemente voluto in organico per alzare livello e varietà di opzioni in zona nevralgica.

L'esperienza all' Empoli "bis" va a consacrare il centrocampista che, un anno dopo la sua prima stagione da protagonista in B, ne ottiene una anche in Serie A. Un'occasione meritata e frutto del duro lavoro nel corso degli anni, con il tecnico azzurro Aurelio Andreazzoli che è andato ad affinare il suo bagaglio tecnico-tattico, schierandolo spesso anche come elastico tra centrocampo ed attacco. Un biennio fruttuoso in Toscana, anche sotto la guida di Paolo Zanetti, con un totale di 63 presenze condite da due rreti, ed un curriculum che ha fatto gola a diversi club sia della massima serie che della cadetteria. La scelta del classe 1996 è ricaduta sull'ambizioso progetto del Palermo targato City Football Group.

Le premesse per un centrocampo di assoluto livello per la categoria sono state gettate, con in aggiunta il talento e i tempi di inserimento di Aljosa Vasic, la regia e le intuizioni di Leo Stulac, la fisicità e la pericolosità in area di Jacopo Segre, oltre che il temperamento e la grinta di Claudio Gomes. Sarà compito anche di Henderson dare credito sul rettangolo verde alle aspettative e costruire un ciclo vincente con il club di Viale del Fante.