Henderson: “Primo scozzese del Palermo, è un piacere. Punizioni? C’era Brienza…”

Parola a Liam Henderson . Centrocampista duttile, in grado di ricoprire anche il ruolo di vertice basso e quello del trequartista, il suo piede educato ha piacevolmente abituato i propri tifosi al vizio del gol, sfruttando sia i suoi ottimi tempi di inserimento sia alcuni guizzi balistici da fuori area. Caratteristiche tecniche che si sono notate di rado nella precedente stagione dei siciliani. Lo scozzese si è presentato in sala stampa il giorno dopo la vittoria del Palermo per 3-1 contro la Reggiana in cui l'ex Empoli è riuscito ad esordire in rosa:

"Non mi aspettavo questo calore da parte dei tifosi per il mio arrivo, sono il primo scozzese nella storia del Palermo: è un piacere. Ruolo? Io mi sento più una mezzala in campo, poi faccio tutti i ruoli, pure in porta (ride). Mi sento pronto, ho 27 anni e ho giocato al Celtic dove dovevo vincere ogni partita. Noi andremo in campo per vincere ogni partita, anche se la Serie B è difficile con tante squadre forti. Spero di fare qualche gol e assist, è questo il mio obiettivo. Abbiamo un centrocampo veramente forte, mix di giovani ed esperti. Voglio dare una mano nello spogliatoio con la mia esperienza. Punizioni? Ho fatto un paio di gol in Scozia, ma non ho tirato tanto in Italia, a Bari avevo Brienza, qui abbiamo Stulac. Vediamo…".