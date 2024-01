Calciomercato, Pres. Colón: “L’agente di Pierotti sta trattando con Palermo e Lecce”

Le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Colón, Victor Godano, in merito al futuro dell'ala destra Santiago Pierotti.

Il presidente del Colón, Victor Godano , ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Tmw in merito al futuro di Santiago Pierotti . Il profilo dell'ala destra classe 2001 è al centro delle riflessioni di almeno due club italiani, tra cui il Palermo . "Il suo agente - dice il numero uno del club argentino - sta trattando con il Palermo e con il Lecce . Noi però al momento non abbiamo parlato con nessuno dei due club".

Godano ha poi proseguito: "Se arrivasse una buona offerta lo lasceremmo andare. Santi vuole andare via, vorrebbe l’Italia. Ma aspettiamo una buona offerta. È un calciatore molto potente, ha grande fisico. È veloce e ha grande potenziale. È perfetto per l’Italia: il campionato ideale per lui".