Calciomercato Palermo: salgono le quotazioni della permanenza di Verre

Il futuro di Valerio Verre è al centro dei riflettori di Sampdoria e Palermo con il club di viale del Fante che vorrebbe trattenere l'uomo che per estro e qualità ha dimostrato di poter essere decisivo in Serie B.

"Visto il leggero complicarsi della negoziazione per Bisoli , per via anche della posizione del Brescia , salgono nuovamente le quotazioni di Verre , che dal prossimo primo luglio tornerà alla Sampdoria per la fine del prestito e che con i blucerchiati ha un accordo fino al 2025", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia".

L'intenzione del Palermo non sembrerebbe essere quella di esercitare il diritto di riscatto per il cartellino del classe 1994, bensì quella di intavolare una nuova trattativa per far restare Valerio in Sicilia. "Il calciatore sarebbe ben contento di continuare a vestire la maglia rosanero, convinto di poter dare un contributo importante in una stagione che si prospetta di altro livello", si legge sul Gds.