Calciomercato Cremonese, colpi da Serie A: c’è Bertolacci per Ballardini dopo Vazquez

La Cremonese chiude l'acquisto di un altro big dopo l'arrivo di Franco Vazquez, Ballardini accoglie l'ex Milan e Genoa Andrea Bertolacci per puntare al ritorno in Serie A

Cremonese grandi firme. Il club lombardo batte un altro colpo di assoluto livello in sede di calciomercato, legittimando le ambizioni di vertice nel prossimo torneo cadetto dopo la retrocessione nello scorso campionato di Serie A. L'ex tecnico del Palermo, Davide Ballardini, accoglie infatti in grigiorosso l'ex centrocampista di Milan, Genoa e Sampdoria, tra le altre, Andrea Bertolacci. Centrocampista duttile, esperto e di grande personalità, Bertolacci torna in Italia dopo il trascorso nel Fatih Karagumruk in Turchia. Il trentaduenne rappresenta l'ennesimo innesto di qualità della sessione estiva della Cremonese, dopo l'arrivo del fantasta argentino, Franco Vazquez, ex Palermo e Siviglia, proveniente dal Parma.