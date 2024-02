Calciomercato Catania, ennesimo colpo degli etnei: arriva Ndoj dalla lista svincolati

Colpo importantissimo in casa Catania. Il club rossazzurro ha infatti chiuso per Ndoj. Il giocatore sta svolgendo le visite mediche questa mattina. Il classe ’96 arriva da svincolato e ha giocato a Brescia nella prima parte di stagione. Con i lombardi, due le presenze nel corso del campionato di Serie B 2023/24, 2 gol e 28 apparizioni invece in quello scorso. Nella mattinata di mercoledì 14 febbraio l'albanese svolgerà a Villa Stuart le visite mediche. Firmerà con i rossazzurri un contratto fino al 30 giugno 2024 con opzione di rinnovo in caso di Serie B. L’operazione è stata curata dall’agenzia Vigo Global Sport: Claudio Vigorelli, l’avvocato Giuseppe Pesce e l’agente Filippo Pacini. Lo riporta lacasadiC.