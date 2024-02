Lazio-Bayern Monaco, Tuchel: “Nessuno sottovaluterà la sfida. Domani sarà alla pari”

"Non credo, nessuno sottovaluterà la partita. Anche e soprattutto dopo Leverkusen: abbiamo bisogno di una reazione. Mi attendo una Lazio fortissima, ho visto come hanno giocato nel derby contro la Roma. Sarà un contesto importante a livello emotivo, ma noi dobbiamo continuare a fare il nostro gioco. Dobbiamo rifarci dopo la sconfitta di sabato, qualsiasi partita sarà, facile o difficile. Pressione nel dover vincere sempre? Non è un peso, ma un privilegio”.