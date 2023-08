Cagliari-Palermo, quote bookmakers: rosa sfavoriti all’Unipol Domus. X e segno 1…

Le quote dei bookmakers del match Cagliari-Palermo, in programma sabato 12 agosto all'Unipol Domus.

Poco più di quarantotto ore e sarà Cagliari-Palermo, match valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa, in programma sabato 12 agosto alle ore 21:15 all'Unipol Domus. Archiviate le cinque amichevoli disputate da Matteo Brunori e compagni nel corso del ritiro pre-campionato in Trentino Alto Adige, la squadra di Eugenio Corini dovrà provare a conquistare il pass per il turno successivo. La vincente del derby delle isole affronterà, nei sedicesimi, una tra Catanzaro e Udinese.