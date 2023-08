Cagliari-Palermo 0-0: Pigliacelli, no a Pavoletti. Radunovic top su Brunori e Vasic

Primo appuntamento ufficiale della stagione per il Palermo di Corini edizione 2023-2024. All'Unipol Domus Arena in palio l'accesso ai sedicesimi di finale di Coppa Italia, avversario di serata il Cagliari di Claudio Ranieri reduce dalla promozione in Serie A dello scorso anno conquistata al culmine della doppia finale playoff contro il Bari. Corini vara la prima versione del suo 4-3-3 al cospetto della compagine sarda, Pigliacelli tra i pali, Mateju e Ceccaroni esterni bassi, Lucioni e Marconi tandem di centrali nel cuore della retroguardia. Gomes, Stulac e Vasic in zona nevralgica, Insigne e Di Mariano larghi nel tridente a sostegno di bomber Brunori. Modulo declinabile in 4-2-3-1 in subordine al raggio d'azione del giovane serbo ex Padova, con Vasic che può fungere da trequartista centrale e formare un terrzetto alle spalle del terminale italobrasiliano, con Gomes e Stulac interni davanti la difesa. Avvio di notevole personalità e senza lacun timore reverenziale per la formazione di Corini- Baricentro alto, linee corte ed aggressive, buona fluidità nella circolazione della sfera. Ampiezza ma anche verticalità, con l'imbucata di Di Mariano per Brunori, il nove rosanero elude con uno splendido controllo orientato con il tacco il suo diretto marcatore e calcia istantaneamente col destro, bravo Radunovic a metterci una pezza in tuffo. Risponde Oristanio, corner preciso e inzuccata alta di Dossena. Nandez prende il tempo a Gomes sulla trequarti e il francese lo trattiene platealmente, giallo per il centrocampista scuola Psg. Ancora Oristanio pericoloso, Pavoletti copre la sfera e scarica pr il destro agiro del numero diciannove di Ranieri, sfera di poco alta sopra la traversa. Possibile svolta al minuto venti, Marinelli reputa, dopo averlo rivisto al Var, da rigore un tocco ravvicinato col braccio di Mateju su sponda aerea di Azzi. L'attaccante del Cagliari si fa ipnotizzare da Pigliacelli, Lucioni salva in scivolata con l'aiuto del palo sulla palla vagante. Sul corner successivo, Sulemana stacca bene ma alza la mira di testa. Cagliari che aumenta ritmo ed intensità, Palermo che arranca e soffre in particolar modo sulla catene laterali. Rosa che reggono l'urto e riordinano le idee, tornando a crescere nel finale di frazione. Stulav scalda le mani a Radunovic con una punizione all'altezza vertice mancino dell'area, quindi prova il destro dal limite ma chiude troppo la conclusione. Scontro aereo e braccio largo di Pavoletti su Lucioni, botta e ferita allo zigomo per il gladiatorio difensore rosanero. Gomes calcia bene dal limite su scarico di Di Mariano, Radunovic alza sopra la traversa con un ottimo intervento. Stulac pennella una splendida palla per l'inserimento di Vasic, uncino volante del classe 2002 e altro prodigio del portiere di casa. Dopo sei minuti di recupero il primo tempo so chiude in parità.