Brunori: “Gol? Non metto vincoli. Orgoglioso di far parte di questa società”

Parola a Matteo Brunori. Il capitano del Palermo, che lo scorso 6 giugno ha firmato il contratto che lo legherà al club di viale del Fante fino al 30 giugno 2027, si appresta a vivere un’altra stagione da protagonista con la maglia rosanero. Intervistato ai microfoni di Mediaset poco prima del fischio d’inizio di Cagliari-Palermo, che ha visto trionfare in extremis gli uomini di Claudio Ranieri fra le mura dell’Unipol Domus in occasione della sfida valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa, l’attaccante italo-brasiliano ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. “Rinnovo? Sono contentissimo e orgoglioso di far parte di questa società, mi sento al centro del progetto e voglio ricambiare la fiducia sul campo. Quanti gol quest’anno? Non metto vincoli, cerco di dare il meglio e di migliorarmi sempre”, le sue parole.