Bari-Palermo, Corini: “Scoglio difficile, Crivello è pronto. Acquisti importanti”

"L'altra volta a Palermo eravamo più di ventimila, oggi a Bari più di trentamila. Col Perugia vittoria fondamentale, stiamo costruendo una squadra competitiva. Oggi a centrocampo siamo un po' in difficoltà a livello di cambi. Bari è uno scoglio difficile ma abbiamo le carte in regola per giocare la nostra partita. Sala ha fatto una buona partita prima dell'infortunio così come Crivello che è pronto per giocare una partita così importante. Valutare la squadra da chi è stata allenata prima è importante per chi subentra. Baldini e Di Benedetto hanno lavorato bene, poi mi ha fatto piacere il lavoro dei ragazzi. Questa è una squadra costruita per giocare con gli esterni. Mosse di mercato per il cambio modulo? Abbiamo messo a segno tre acquisti importanti e ne arriveranno altri tre per il optare per il modulo 4 3 3. Il centrocampo sarà il reparto che metterà più in mostra le qualità dei nostri giocatori "