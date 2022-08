Bari-Palermo, Antenucci: “Brunori ha qualità, ma siamo pronti a dare battaglia”

Sale l'attesa per l'anticipo di questa sera tra Bari e Palermo, che andrà in scena al "San Nicola" alle 20:45. Intervenuto a poche ore dal fischio d'inizio dal big match della seconda giornata di Serie B, l'attaccante dei galletti Mirco Antenucci, ha parlato del campionato in corso durante un'intervista concessa ai microfoni della Gazzetta dello Sport.