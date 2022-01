Baldini: “Non è detto che giocheremo col 4-2-3-1. Damiani da Serie A”. E su Almici…

Le dichiarazioni dell'allenatore del Palermo, Silvio Baldini, alla vigilia del match di Serie C contro il Catanzaro

Tempo di vigilia in casa rosanero. Il nuovo Palermo di Silvio Baldini si appresta a scendere in campo in quel di Catanzaro a distanza di oltre un mese dall'ultima volta in cui la formazione allora allenata da Giacomo Filippi uscì sconfitta da Latina. Domani sera allo stadio "Nicola Ceravolo" andrà in scena il big match valido per la ventitreesima giornata del Girone C di Serie C. A poco più di ventiquattro ore dal fischio d'inizio, il tecnico Baldini è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida contro la compagine di Vivarini. Di seguito, le dichiarazioni del nuovo coach del Palermo, subentrato a Filippi lo scorso 24 dicembre.