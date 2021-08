Avellino, l’ex Palermo Kanoute: “Braglia mi ha voluto. Facile dire sì”

L'ex Palermo, Mamadou Kanoute, parla dopo il suo trasferimento all'Avellino, alla corte di Piero Braglia. Il classe 1993, nel corso della stagione di Serie C 2020-2021, ha realizzato un solo gol in maglia rosanero durante il derby col Catania

Prime parole da attaccante dell'Avellino per il senegalese classe 1993, Mamadou Kanoute che nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di "SportChannel", ha parlato del suo trasferimento alla corte di Piero Braglia. Il jolly offensivo, ex Palermo, nel corso della stagione di Serie C2020-2021, ha collezionato un solo gol con la casacca rosa del club siciliano, durante il derby d'andata contro il Catania dello scorso novembre, terminato con il risultato di 1-1. Una sfida particolare che il Palermo, allora allenato dall'ex tecnico siciliano Roberto Boscaglia, disputò con soli dieci giocatori di movimento, a causa del cluster di positività da Covid-19. Di seguito le dichiarazioni del neo attaccante biancoverde.