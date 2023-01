Ascoli-Palermo, ultras costretti a rinunciare alla trasferta: “Dimenticati dal club…”

Il rinvio di Ascoli - Palermo , match valido per la ventiduesima giornata del torneo cadetto, da sabato 28 a domenica 29 gennaio , ha creato non pochi disagi all'intera macchina organizzativa federale ed ai due club interessati. Per capitan Brunori e compagni problemi con il velivolo che avrebbe dovuto accompagnare la squadra di Eugenio Corini in direzione Marche. La squadra è stata costretta a rientrare in Sicilia a causa di un problema al finestrino dell'aereo, ripartendo diverse ore dopo in piena notte. I due club hanno trovato l'accordo per il rinvio della gara. Polemica e sdegno da parte della Curva Nord 12 , storico gruppo organizzato della tifoseria palermitana, che dopo il rinvio della gara è stato costretto a rinunciare alla trasferta di Ascoli , nonostante l'organizzazione ed i costi affrontati per spese di viaggio e biglietti d'ingresso allo stadio per seguire la propria squadra del cuore. Di seguito il comunicato degli ultras della CN12 .

"A causa di questo improvviso rinvio di Ascoli - Palermo non potremo essere presenti. Probabilmente a qualcuno non è chiaro cosa significa per noi preparare una trasferta e cogliamo l’occasione per farlo. La nostra trasferta era già cominciata perché il nostro pullman era già partito venerdì sera pronto ad attraversare mezza Italia tra neve e gelo e farsi 13 ore di andata e 13 di ritorno. Altri ragazzi avevano il volo prenotato per Roma e i pulmini prenotati per raggiungere Ascoli. Ovviamente alla notizia del rinvio crolla tutta l’organizzazione con conseguente perdita di danaro e di disponibilità degli autisti del pullman che già arrivato a Messina è costretto a tornare indietro. Le nostre difficoltà logistiche sono sotto gli occhi di tutti ma la cosa che ci fa inc***re ancora di più, è di aver letto un comunicato della società dove ringrazia tutti per il rinvio a domenica senza spendere nemmeno una parola per chi come noi fa sacrifici e salti mortali per essere presente a sostenere la squadra solo per passione che poi è l’essenza di tutto. Trovare altri pullman disponibili a meno di 24 ore è stato impossibile e pagare oltre 400 euro un nuovo biglietto aereo la riteniamo un offesa alle economie delle nostre famiglie, motivo per cui ci riteniamo costretti a non presenziare nostro malgrado in questa trasferta. Anche stavolta nella scelta dello spostamento si pensa a tutto, a cominciare dalla pay tv e il conto come spesso accade lo pagano i tifosi più veri e noi ultras e invece di trovare una parola da parte dei signori del calcio, la troviamo invece da chi non te l'aspetti... gli ultras dell'Ascoli, nonostante la rivalità, si mettono a disposizione. Viva il mondo ULTRAS ... il resto è noia!"