Andujar, l’ex portiere: “Palermo? Ai playoff può succedere di tutto. Corini…”

"Ho visto qualche partita del Catania. Peccato. Perché si vede che la società è seria. Non conosco il campionato di C, ma mi dicono che è troppo complicato e in tanti fanno fatica". Lo ha detto Mariano Andujar , intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Fra i temi trattati dall'ex portiere di Palermo e Catania anche le prestazioni offerte fin qui dalla compagine rosanero in campionato, reduce dalla sconfitta rimediata lunedì pomeriggio all'Arena Garibaldi di Pisa .

"Corini è stato il mio capitano. Sarei contento per lui se il Palermo andasse in Serie A. Con me si è comportato benissimo, è stato sempre un grandissimo uomo. Ai playoff può succedere di tutto, sono sicuramente competitivi. Il calcio è complicato anche se vincere a volte sembra scontato", ha dichiarato Andujar. Tuttavia, la posizione di Eugenio Corini resta in bilico: il tecnico di Bagnolo Mella - infatti - potrebbe essere sollevato dall'incarico nelle prossime ore, con Fabio Grosso in pole per la successione (LEGGI QUI I DETTAGLI).