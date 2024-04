LE PAGELLE DI PALERMO-PARMA 0-0. Bene la difesa, rivedibile la fase offensiva

Il Palermo pareggia contro la capolista Parma disputando una partita ordinata e attenta soprattutto in fase difensiva. I rosa danno l'impressione di pensare in primis a non subire gol piuttosto che a segnare, ma contro una corazzata come il Parma, forse oggi è stato giusto così. Sabato prossimo al Barbera contro la Reggiana, i rosa dovranno dare qualche risposta in più.