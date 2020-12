Vibonese, parla il tecnico Galfano: “Fare punti contro il Palermo ci inorgoglisce, abbiamo rischiato di vincerla”

Punto prezioso per la Vibonese che in due giornate ferma sia il Bari che il Palermo.

La compagine calabrese ha giocato una gara ordinata benché abbia rischiato di prendere gol in alcune occasioni, solo le parate di Marson hanno salvato gli uomini di Angelo Galfano. Lo stesso tecnico, in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Orgoglioso per la prestazione della squadra che nonostante l’inferiorità numerica ha saputo soffrire. Questa partita potevamo anche perderla, ma ricordiamoci che anche noi abbiamo avuto l’occasione per far gol con La Ragione. È chiaro che fare punti contro una squadra di tale livello non può che renderci soddisfatti, dopo l’espulsione di Statella ci siamo abbassati per cercare di sfruttare al meglio le ripartenze.