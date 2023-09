Venezia, Jajalo: “Piedi per terra, il campionato è lungo”. E sul ritorno in campo…

"È difficile ipotizzare una data per il rientro: non ho vent’anni, il mio corpo risponde in maniera diversa, ma stiamo facendo tutto quello che si deve. Il tempo va rispettato - ha proseguito il centrocampista del Venezia -. Il campionato è lungo e bisogna stare con i piedi per terra, se guardiamo troppo avanti allora non si va da nessuna parte, meglio resterà umili e lavorare: solo cosi si può crescere e raggiungere certi obiettivi, altrimenti prendi schiaffi. Sono qui a Venezia con un obiettivo ben preciso, ce l’ho davanti a me ma preferisco non dirlo", ha concluso l'ex Palermo.