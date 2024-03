Venezia, Altare: “L’obiettivo è la Serie A. Vanoli il miglior allenatore avuto”

Acquistato durante la sessione estiva di mercato dal Cagliari, Giorgio Altare è ormai una pedina inamovibile nello scacchiere di Paolo Vanoli. Il centrale, intervistato al sito di Gianluca Di Marzio , ha parlato della sua esperienza in Laguna soffermandosi sulla stagione attualmente in corso.

Sullo spogliatoio: “Un bel mix internazionale. A volte parlo inglese, altre provo a insegnare un po’ di bergamasco. Volevo tornare a essere protagonista, non essere uno dei tanti. So quanto valgo e desideravo potermi esprimere”.

Sul d.s. Antonelli : “Mi chiamava sempre per convincermi. Vanoli è il miglior allenatore avuto. I tifosi? Il nostro uomo in più. Vogliamo averli vicini. Se ci sarà bisogno, comprerò un biglietto a chi non potrà comprarselo. Cerco di trasmettere positività ai compagni. Mi chiamano ‘Gigante buono’, mi faccio voler bene. Vedo che mi seguono e sono la mia benzina. Unione, lavoro e cura del dettaglio, il resto arriva di conseguenza ”

“ Sono convinto di poter tornare in A. Mi pongo sempre degli obiettivi, senza è inutile giocare. Sognavo la Nazionale, ma non è mai arrivata la chiamata. Rispetto ad altri che ci andavano, sono riuscito a fare carriera. E comunque la maglia azzurra resta un mio obiettivo”.

Sull’attaccante più forte che abbia sfidato: “Lautaro. Ma anche Pohjanpalo non scherza. La pasticceria? Alle superiori facevo l’alberghiero. Era un’alternativa nel caso in cui non ce l’avessi fatta con il calcio. Il rifiugio in montagna? Mi rilassa“.