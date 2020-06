Udinese, Marino: “Finalmente si riparte ma dispiace per i tifosi. Vogliamo ottenere il massimo”

La parola a Pierpaolo Marino.

Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese, intervenuto ai microfoni di Udinese Tonight, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in vista della ripartenza della stagione di Serie A: “L’assenza dei tifosi è una delle tante anomalie di questa ripartenza. Finalmente si riparte è chi ama il calcio è felice, siamo molto entusiasti. Ci dispiace per l’assenza dei tifosi perché il calcio senza tifosi è come sedersi a tavola senza pane, però vogliamo riprendere. La sensazione è di grande entusiasmo. Va fatto un grosso elogio sia allo staff tecnico che alla squadra per la professionalità con cui hanno affrontato la fase di lockdown, dove hanno lavorato alla grande perché si sono presentati ai test di ripresa in condizioni ottime. C’è stato un lavoro di ripresa, che ormai dura un mese e mezzo, bello da vedere ricco di entusiasmo. L’amichevole con Brescia, ottimo test per noi, ha dimostrato che la squadra ha lavorato bene. Tutte queste sono premesse perché la voce del padrone è il campo.Tutto quello che avviene domani è guadagnato. Noi dobbiamo guardare dietro alla classifica. Abbiamo giocato 4 partite bellissime prima dello stop con solo 4 pareggi. Siamo venuti a Torino convinti dei nostri mezzi. Vogliamo ottenere il massimo, anche se sappiamo che il Torino è una squadra rispettabilissima. Cercheremo di ottimizzare in maniera da iniziare a guardare anche avanti la classifica. Torino-Udinese magari adesso può essere una partita per la salvezza, ma magari tra un po’ le partite per la salvezza saranno altre e vedranno sfidarsi squadre che al momento non sospettano niente.Il patron Pozzo con il suo carisma riesce a galvanizzare tutti e io ho grande piacere di questa presenza, perché mi ha fatto compagnia e perché ha galvanizzato l’ambiente, ad averne presidenti così”.

