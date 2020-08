Torino, Giampaolo si presenta: “Granata società storica, si dovrà sputare sangue. Ho ancora un dubbio”

Il Torino presenta il nuovo allenatore: dopo l’addio di Moreno Longo, l’erede dei granata è Marco Giampaolo.

L’ex tecnico di Siena e Milan nella mattinata odierna è stato presentato ufficialmente alla stampa, una certezza in panchina per il club piemontese dopo la scommessa Longo. Le sue parole rilasciate in sala stampa.

“Il Torino è una società storica, di tradizione. I tifosi sono appassionati, mi dicono che sono diversi e credo di averlo capito, ma bisogna viverlo. Sono consapevole che ci sarà bisogno di tempo, il Toro viene da un modo diverso di pensare e so che ci saranno delle difficoltà, si dovrà sputare sangue. Il concetto del tempo l’ho quasi sempre ripetuto ogni volta che ho allenato e che a volte mi ha permesso di aprire dei mini-cicli importanti. Ho potuto constatare grandissima organizzazione e competenza, abbiamo fatto delle riunioni per capire quali potessero essere i giocatori più funzionali. Prima si giocava con la difesa a tre e il centrocampo a cinque e io non ho mai fatto questo, quindi bisogna capire chi può rimanere. Io ancora non ho allenato i giocatori”.