Tennis, “Palermo Ladies Open”: la WTA riparte dal Country Time Club, trentunesima edizione al via il 3 agosto. Novità sul pubblico…

Come già ufficializzato qualche giorno fa, nel corso della conferenza stampa di presentazione del torneo, il circuito professionistico del tennis mondiale femminile ripartirà da Palermo il prossimo 3 agosto. Dopo la sospensione forzata dell’attività agonistica a causa dell’emergenza legata alla pandemia da Covid-19, la prima e prestigiosa tappa che segnerà la ripartenza dell’universo WTA sarà il tradizionale torneo estivo ospitato dal Country Time Club di Palermo.

Tornato l’anno scorso nel capoluogo siciliano dopo quasi sei anni (nel 2013 i diritti del torneo furono ceduti a titolo temporaneo all’organizzazione malese di Kuala Lumpur che ospitò tre edizioni) e giunto ormai alla trentunesima edizione, il “Palermo Ladies Open” costituisce un appuntamento storico per giocatrici, addetti ai lavori ed appassionati di tennis. Dall’impianto di Via dell’Olimpo, numerose stelle poi consacratesi nel firmamento internazionale del tennis femminile hanno iniziato la loro inarrestabile scalata fino ai vertici del ranking mondiale. Basta scorrere l’albo d’oro della manifestazione per avere contezza della straordinaria levatura delle regine della racchetta che hanno scritto sulla terra rossa del Country Time Club di Palermo pagine significative ed indimenticabili della propria carriera, in vari momenti storici della loro parabola professionale.

Diverse le Top Ten transitate con costanza in Sicilia nel corso degli anni, tradizione in linea con gli auspici ben riposti degli organizzatori anche per l’edizione che andrà in scena tra poco più di un mese che contano di annoverare tra le partecipanti al torneo almeno due stelle di prima grandezza del ranking mondiale femminile. Il torneo vedrà sfidarsi in tabellone le principali specialiste della terra rossa, oltre ai prospetti più interessanti e talentuosi del movimento femminile italiano ed internazionale.

Al contrario di quanto annunciato inizialmente, il trentunesimo “Palermo Ladies Open” potrà godere anche della presenza del pubblico sulle tribune, seppur in misura limitata e contingentata, in rigorosa conformità con le normative igieniche, comportamentali e di distanziamento sociale indicate dal Governo in materia di prevenzione del rischio di contagio da Coronavirus.

“La circolare emanata dal Dipartimento della Protezione Civile Regionale (n. 22 del 19 giugno 2020, ndr) – ha spiegato il Direttore del torneo, Oliviero Palma – chiarisce che nelle manifestazioni internazionali, nazionali e regionali, amatoriali e agonistiche, all’interno dei circoli sportivi è ammessa la presenza del pubblico, fermo restando il divieto di assembramento e delle norme sul distanziamento sociale. Riteniamo che possano essere, quindi, presenti sugli spalti circa 500 spettatori, divisi tra le due tribune. I fans, all’ingresso, dovranno sottoporsi al termoscanner, essere in possesso del biglietto o abbonamento nominativo e dovranno prendere posto nella poltroncina loro assegnata ”.

L’organizzazione dei 31^ Palermo Ladies Open riprogrammerà i posti assegnati negli abbonamenti, già, venduti così come anche la posizione dei palchi verrà rimodulata nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale. In considerazione dello slittamento in calendario del torneo dal 18 luglio all’1 agosto, coloro i quali hanno, già acquistato l’abbonamento e non sono più interessati alla manifestazione hanno la possibilità di chiedere, con mail da inviare a countrytimeclub@gmail.com, il rimborso entro e non oltre il 30 giugno prossimo, mentre sarà consentito il cambio nominativo del titolare entro e non oltre il 7 luglio, sempre con richiesta inviata allo stesso indirizzo mail. La mail dovrà contenere il nominativo dell’acquirente, il metodo di pagamento, il numero del posto, l’indicazione della tribuna e, per ottenere il rimborso, anche il numero di telefono mobile e l’IBAN. Il rimborso verrà effettuato entro il 5 luglio previa restituzione del titolo di ingresso (requisito indispensabile).

Anche gli acquirenti di biglietti giornalieri non più interessati al Torneo potranno, con stessa procedura, richiedere il rimborso oppure il cambio di nominativo, altrimenti il posto verrà riprogrammato mantenendo fermo il giorno della settimana previsto.

L’assegnazione del nuovo posto sarà contenuto nel nuovo titolo di ingresso che potrà essere sostituito (requisito indispensabile) in segreteria del circolo ed in biglietteria a partire dal prossimo 20 luglio.