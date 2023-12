Superlega, sentenza Corte UE: “UEFA e FIFA non possono vietare nuove competizioni”

Secondo quanto stabilito dai giudici "le norme Fifa e Uefa che subordinano alla loro previa approvazione qualsiasi nuovo progetto calcistico interclub, come la Super League, e vietano ai club e ai giocatori di giocare in tali competizioni - si legge - sono illegali. Non esiste un quadro normativo per le norme Fifa e Uefa che garantiscano che siano trasparenti, obiettive, non discriminatorie e proporzionate. Allo stesso modo, le norme che attribuiscono alla Fifa e all'Uefa il controllo esclusivo sullo sfruttamento commerciale dei diritti relativi a tali competizioni sono tali da restringere l a concorrenza, data l'importanza per i consumatori dei media e i telespettatori nella Comunità europea".

I fatti risalgono ad aprile 2021 quando, dodici club europei di calcio (tra le quali 3 italiane: Juve, Milan, Inter) avevano annunciato di aver raggiunto un accordo per costituire una nuova competizione calcistica infrasettimanale, provocando un vero e proprio tsunami sul calcio europeo. Un progetto immediatamente naufragato dopo la furiosa reazione della UEFA che, in un comunicato congiunto con Leghe e Federazioni di Italia, Spagna e Inghilterra (al momento club francesi e tedeschi non hanno aderito) aveva minacciato di espellere dai tornei nazionali e dalle coppe chi avrebbe aderito alla Superlega, vietando ai calciatori impegnati di giocare con le Nazionali e citando in giudizio per 50-60 miliardi di euro i club “ribelli".La stessa posizione era stata presa dalla Fifa, la quale aveva espresso totale disapprovazione per una “lega separatista europea chiusa al di fuori delle strutture calcistiche internazionali” che non rispetti “i principi fondamentali di solidarietà, inclusività, integrità ed equa ridistribuzione finanziaria".